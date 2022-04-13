نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث مشروعات "حياة كريمة" بالمراكز المستهدفة

سوهاج - محمود مقبول

عقد السيد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للسبعة مراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"؛ لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة، والوقوف على آخر المستجدات، بحضور شريف أبو سحلى منسق عام وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، ونواب رؤساء مراكز ومدن "طما، المراغة، ساقلتة، دار السلام، البلينا، جرجا، المنشاة".

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بالمتابعة اليومية لجميع مشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، وتحديث البيانات بكل دقة، والتواصل والتنسيق المستمر بين الوحدات المركزية لحياة كريمة، والوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع موقف تخصيص قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطن السوهاجي، وفقا للاشتراطات والمعايير المطلوبة، حيث تم الانتهاء من توفير أكثر من 600 قطعة أرض ما بين أراضى أملاك دولة وتبرعات أهالي؛ لإقامة المشروعات فى مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة ضرورة التوثيق الإعلامى لكافة الأعمال التى تم إنجازها فى كل مركز، وكذلك تشكيل مجموعات عمل لمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين، والعاملين بالمشروعات، وزيارة المواقع على الطبيعة، وعرض تقرير أسبوعى.