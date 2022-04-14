محافظ بورسعيد: 89% نسبة نجاح طلاب الإعدادية فى الامتحان التجريبى لمادة العلوم

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، لقاءا مع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، وذلك للإعلان عن نتيجة الامتحان التجريبى للشهادة الإعدادية فى مادة العلوم بنظام البابل شيت والتى عقدت أمس فى مدارس المرحلة الإعدادية ببورسعيد كأول المحافظات التى تطبق نظام البابل شيت فى امتحانات المرحلة الإعدادية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن نسبة النجاح فى مادة العلوم بلغت 89%، وتقدم للامتحان 10 آلاف و 721 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الذين اجتازوا اكثر من 50% من نتيجة الامتحان عدد 9584، مشيرا أن نسبة النجاح فى مادة العلوم للامتحان التجريبى الذى عقد أمس تقدمت عن نسبة امتحان مادة العلوم فى الفصل الدراسى الأول والتى بلغت 84.5 %، مما يشير للتحسن فى أداء الطلاب للامتحان بنظام البابل شيت مقارنة بالنظام السابق.

واستعرض الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد تفاصيل نظام البابل شيت، حيث أكد على أن نظام البابل شيت يقدم اكثر من 25 تقرير تحليلى لأداء الطلاب، ومؤشرات النتائج التحليلية لامتحان مادة العلوم يشير إلى أن أداء الطلاب كان جيد جدا، كما أن البابل شيت يعمل على تحليل كل سؤال على حدة ويوضح نسب استجابة الطلاب لكل سؤال سواء كانت الاستجابة صحيحة أو خطأ، كما أن النظام الجديد يمكن الملاحظين من معرفة الأسئلة السهلة والصعبة بالنسبة للطالب، والتى بدوره يساهم فى تحسين أداء المعلم، من خلال التعرف على استجابة الطالب للمادة العلمية، لافتا أن هذا النظام يساهم فى تطبيق أساليى حديثة فى التعلم وتحديد احتياجات المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب.

وقال وكيل وزارة التعليم أن الاختبار التجريبى فى مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية كان على درجة كبيرة من الكفاءة، وتم تدريب الموجهين والمعلمين والملاحظين على وضع الاختبار مما ساهم فى تحسين نتائج الطلاب فى الاختبار، لافتا إلى أن البابل شيت يعطى مؤشرات حول الأداء الحقيقى للطالب والذى يمكن من ضبط العملية التعليمية.

وأكد دكتور أكرم حسن انه سيتم عقد اختبار تجريبى فى مادة "الجبر" يوم الأربعاء القادم، للتعرف على نوعية الأسئلة فى هذه المادة، مشيرا إلى أن القائمين على العملية التعليمية معنيين بفحص تحاليل وتقارير نظام البابل شيت، لإتخاذ الأجراءات التنظيمية والفنية والتى تحقق أكبر استفادة للطلاب، مؤكدا أن أداء الطلاب خلال الامتحان التجريبى لمادة العلوم كان على مستوى عالى فضلا عن التزامهم بالتعليمات التى وردت فى ورقة الامتحان.