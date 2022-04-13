محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات مدينة سلام بصحبة عدد من الشباب

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" شرق المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى فى سير العمل بالمشروعات الجارية داخل مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، ورافقه خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعددا من الشباب من أبناء بورسعيد ومديرى المديريات والإدارات ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة 37 ألف فدان وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية و مناطق سكنية على أعلى مستوى جارى العمل بها و كافة المشروعات الخدمية،موجها كافة الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لإصدار سيادته قرار مد الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر.

استهل المحافظ جولته الموسعة بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" منطقة خط سير العائلة المقدسة شرق المحافظة، وذلك لبحث آمكانية الاستفادة من المنطقة فى الترويج للسياحة الدينية بعد إدراكها ضمن خط سير العائلة المقدسة، رافقة خلالها عدد كبير من الشباب.

وأكد محافظ بورسعيد أن الترويج لهذه المنطقة سياحيا يعد نمط جديد من السياحة، ومن ثم يتم الترويج له واستثماره من خلال محاور تنموية حتى يكون منتج سياحى واعد يجذب شريحة كبيرة من الزائرين.

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات العمل فى إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديرى المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة و عدد من الشباب من أبناء المحافظة .

واستمع محافظ بورسعيد لشرح حول نسب ومعدلات التنفيذ الحالية للجامعتين، مؤكدا أن العمل قد وصل لمراحل متقدمة، وأكد محافظ بورسعيد أنه يتم العمل بالتوازى فى جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة ، حيث أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من اكثر من 60% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 70 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية ، مشيدا بجهود العاملين فى المشروعات، ومعدلات الأعمال التى تجرى ليلا ونهارا بمدينة سلام الجديدة.

تقام الجامعة على مساحة 44فدان، والجامعة التكنولوجية تقام على مساحة 16 فدان، وتنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل الجامعة الأهلية كليات طبية وهندسية وعلوم انسانية ومعامل و سكن جامعى والمبنى التعليمى يسع 5300 طالب وطالبة، وتقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3,5 مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بحوالى نصف مليار جنيه.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة تحلية مياه البحر بمدينة "سلام"، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديرى المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة وعدد من الشباب.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلى حول مكونات ومراحل إنشاء محلية تحلية المياه، وكيفية سير العمل بداخلها، لافتا أن المحطة تعمل بطاقة 250 ألف م3، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة 150 ألف م3، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن، مشيرا أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ 2 مليار ونصف.

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر فى مصر، حيث تتكون المحطة من خطين بطول 650 م وقطر 1800 م ويتم رفع المياه من المأخذ البحرى لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة فى المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتى يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد، كما يتم التحكم بها اتوماتيكيا، وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها فى نوفمبر 2020.

وأوضح المحافظ أنه يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار م3 من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالى 5.60 مليون م3/ يوم، فضلا عن أقامة محطة أخرى لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة القادمة، ويأتى ذلك فى إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة.

وفى نهاية الجولة، شارك محافظ بورسعيد، فى مباراة لكرة القدم، بالملعب المفتوح فى مدينة "سلام مصر" الجديدة شرق بورسعيد، بمشاركة عدد من شباب المحافظة، وبحضور القيادات التنفيذية ومديرى المديريات.

وسادت حالة من البهجة بين المحافظ والشباب المشارك فى مباراة كرة القدم الخماسي، ملتقطين معه الصور التذكارية، وطالبوه بتكرار التجربة من خلال بطولة تضم عدد مباريات أكبر.

وحرص على لعب مباراة كرة القدم للإعلان عن بداية تعمير المدينة، ودعوة الشباب للاقبال عليها والعيش بها باعتبارها المدينة الذكية الأفضل على مستوى الجمهورية، ويتوافر بها كافة الإمكانيات والخدمات.

وتفقد المحافظ ووفد الشباب المرافق له عدد من المناطق والمشروعات على أرض مدينة "سلام مصر" ومنها: خط سير العائلة المقدسة، والشاطئ، الجامعة الأهلية، الجامعة التكنولوجية، ومحطة تحلية المياه ومشروع الإسكان الاجتماعي.

ودعا محافظ بورسعيد الشباب من أبناء المحافظة لزيارة مدينة سلام مصر" بورسعيد الجديدة" والتعرف على التنمية التى تشهدها هذه المدينة الواعدة، كما استعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية معدلات ونسب العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسكنية والتعليمية، فضلا عن استعراض موقف المتابعة الميدانية للأعمال الجارية فى كل قطاع، ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروعات الجديدة فى هذه المدينة الواعدة، والتنسيق المتواصل بين الأجهزة التنفيذية ببورسعيد ورئيس مدينة" سلام" لتحقيق التعاون المثمر، مؤكدا أن السيد الرئيس وجه بأن تكون سلام مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التى توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.