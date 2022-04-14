محافظ بنى سويف: نستهدف توريد 230 ألف طن قمح الموسم الحالى.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجمع صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا، ضمن جولاته التفقدية للمراجعة النهائية قبل بدء توريد القمح بأيام.



وتابع محافظ بنى سويف منظومة العمل بالصوامع، مطمئنا على سير الأعمال بالكفاءة المطلوبة، وتلافي أية أوجه قصور أو احتياجات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية، خاصة أن المحافظة تستهدف هذا العام 230 ألف طن بزيادة 10 آلاف طن عن العام الماضى.



ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، والمهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة، محمد جبر معاون المحافظ، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والمهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية بالمديرية.



وخلال الزيارة استمع المحافظ لعرض موجز عن الصوامع، والتي تتكون من 12 خلية معدنية، سعة الخلية 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن، حيث تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين في العالم والتي تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، حيث يتوافر بالصوامع كافة وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين لضمان استمرار عمليات صرف الأقماح منها "سواء المحلية أو المستوردة" على مدى العام، والتي تتم بمعرفة لجنة البرامج بوزارة التموين بحسب نسب الخلط المقررة من الوزارة.



وأشار المحافظ إلى سلسلة الاجتماعات التي جرى عقدها على مدار الفترة الأخيرة، لمراجعة خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لهذا العام.

وشهدت تلك الاجتماعات استعراض آليات تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة في هذا الجانب، وتضمنت إعداد حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بمراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها بكل قرية علي حدة وتم تسليم الحصر إلى مديرية التموين، حملة توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، لحث المزارعين على التوريد لمواقع التوريد الحكومية، وذلك لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي إضافة إلى مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعاير التخزين وتم تحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والأمني والزمني.



كما تضمنت الخطة أيضا: الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية بهذا الشأن،مع التأكيد على مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية، والتأكيد على حظر تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمي، وعدم استلام أقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو أقماح مستوردة أو مخلوطة ومصادرة هذه الكميات عند توريدها، مع التنبيه على جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش) الجديدة لتوزيعها على المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.



محافظ بنى سويف يتفقد محصول القمح (1)



محافظ بنى سويف يتفقد محصول القمح (2)



محافظ بنى سويف يتفقد محصول القمح (3)



محافظ بنى سويف يتفقد محصول القمح (4)