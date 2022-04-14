محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر نسب الحضور فى المدارس.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحصر نسب الحضور بالمدارس على مستوى المحافظة والتشديد على انتظام العمل بالمدارس وحضور الطلاب لتحقيق أقصى استفادة، والتأكد من جاهزية المدارس واللجان الامتحانية وأعمال الكنترول وتوفير سبل الراحة للطلاب.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة مفاجئة، اليوم الخميس، لمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية واستعدادات المدرسة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان محافظ الوادى الجديد، كرم تغريد جمال مُعلمة اللغة الإنجليزية بفرع المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة والمنسق المسئول بها عن المسابقة العالمية Word Mania لتحقيق المدرسة المركزين الخامس والسادس عالميًا بالمسابقة.

كما حقق قطاع تعليم المحافظة مراكز متقدمة بتصفيات الجمهورية لمسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسى 2021 - 2022م، حيث تصدرت 3 مدارس بالمحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بالمسابقة.

وكان المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بإدارة الداخلة التعليمية (المرحلة الابتدائية) وتم منحها درع التفوق المكتبى الذهبى والمركز الثانى لمدرسة بلاط الإعدادية المشتركة ببلاط (المرحلة الإعدادية) وحصلت على درع التفوق المكتبى الفضى وفازت بالمركز الثالث مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة (المرحلة الثانوية) وفازت بدرع التفوق المكتبى البرونزى.