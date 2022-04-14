محافظ الوادى الجديد يحيل مفتش تموين سوق الشعلة بالخارجة للتحقيق.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إحالة مفتش التموين المختص بمتابعة سوق الشعلة بمدينة الخارجة للتحقيق، للتقصير في متابعة التزام التجار بالإعلان عن تسعيرة الخضروات واستغلال بعضهم للمواطنين برفع الأسعار.



جاء ذلك خلال تفقده لعدد من منافذ المبادرة التي تنفذها المحافظة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضروات وسوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة، للاطمئنان على توافر كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأشاد بجهود مبادرة المنافذ في توفير لحوم بلدية طازجة بسعر 120 جنيها للكيلو ولحوم مبردة بسعر 80 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار الجملة.





















































