اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يبحث تطوير وإعادة تخطيط بعض أحياء الخارجة

الخميس، 14 أبريل 2022 07:51 م
محافظ الوادى الجديد يبحث تطوير وإعادة تخطيط بعض أحياء الخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعادة تخطيط وتطوير منطقة عطفة عريف بحي المحابس بالخارجة، وإزالة التعديات على حرم الطريق لتوسعته ورصفه.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم الخميس، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

 

كما وجه بإنارة الطريق الواصل بين منطقة الناضورة والشيخ صبيح وعمل مطبات بالطريق للحد من سرعة القيادة بالمنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

 

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ المبنى الإداري التابع لديوان عام المحافظة لبحث رفع كفاءته واستغلاله بعد انتقال العاملين للمبنى الجديد الجاري إنشاؤه بجوار الديوان.

 

جانب من جولة محافظ الوادي الجديد (1)
 
جانب من جولة محافظ الوادي الجديد (2)
 
جانب من جولة محافظ الوادي الجديد (3)

 


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