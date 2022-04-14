محافظ المنيا يوجه بالمتابعة والتدقيق لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة".. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه يجرى العمل على تنفيذ 1800 مشروع من خلال 19 قطاع خدمي،، بنطاق 192 قرية و757 تابع، بالإضافة لإدراج 102 قرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بمركزى سمالوط وبنى مزار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور الدكتور محمد ابوزيد نائب المحافظ، لاستكمال مراجعة وتدقيق مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة العموم، ومشروعات قطاعى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بصفة الخصوص.

حضر الاجتماع ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، المهندس محمد الحينى ممثل دار الهندسة، المهندسة سالى وليم مدير جهاز التعمير بالمنيا ، بشر طاهر مدير الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالمحافظة ، الدكتورة مروة إسماعيل مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة ، المهندسة منال حسين مدير صرف جنوب والمهندس محمد رمضان مدير صرف شمال.

راجع المحافظ، كافة البيانات ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية بجميع المراكز المستهدفة من أعمال التطوير، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية للدولة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والتى تهدف لتطوير قرى الريف المصرى وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

ناقش المحافظ، الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة، بالإضافة لمناقشة الأعمال الإنشائية المطلوبة تنفيذها من جهاز التعمير، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالى فى تلك القرى.



