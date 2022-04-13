محافظ المنيا: 10 معارض أهلا رمضان توفر جميع السلع للقضاء على احتكار التجار

المنيا - حسن عبد الغفار

معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف مراكز محافظة المنيا التسعة، بالإضافة إلى مدينة المنيا الجديدة نجحت فى مواجهت جشع التجار وتخفيف الأعباء على المواطن المنياوى من خلال توفير كافة السلع، بالإضافة إلى اختيار أماكن إقامة المعارض فى أماكن يسهل الوصول إليها من كافة القرى، وتشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق والمجمعات، لافتا إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان"، حيث جرت إقامة 10 معارض أهلا رمضان بجميع المراكز ومدينة المنيا الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيراً إلى أنه يجرى عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.



وقال المحافظ، إن المعارض تأتى فى إطار استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار، من خلال التوسع فى إقامة المعارض إلى جانب الشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

أكد المحافظ، أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير كافة السلع والمواد الاستراتيجية والأساسية والتى تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة، من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة، وذلك بالتزامن مع توحيد الجهود وبالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكرى السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار.

فيما قال رائد خلف أحد التجار فى معرض أهلا رمضان، أن المعرض يشمل كافة السلع كالمثل القائل فيه من الأبرة للصاروخ يوجد بداخل المعرض لحوم مثلجة بسعر يبدأ من 55 جنيها وفراخ تبدأ بـ32 جنيها للكيلو، هذا بالإضافة إلى اللحوم الطازجة وسعر الكيلو 110 جنيهات، بالإضافة إلى أنواع المأكولات الأخرى مثل البرجر والبانيه وغيرها.

أما بدر كمال أحد التجار بمعرض أهلا رمضان، قال إن كافة السلع متوفرة وأهما الدقيق والذى يصل سعره إلى 840 قرشا للكيلو، وكذلك السكر بـ10 جنيهات للكيلو، إلى جانب توافر الزيت بأحجام مختلفة وسعار فى متناول الجميع من أبناء المنيا، وقد شاركنا بالمعرض لنواجه البعض ممن يحاولون رفع الأسعار.



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أهلا رمضان بالمنيا اليوم

معرض المنيا