محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بملف التصالح بتلا للنيابة العامة

المنوفية - فريق المحافظات

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، محصل بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيال إرتكابه عدد من المخالفات المالية بملفات التصالح وذلك من خلال التلاعب فى الأوراق والمستندات الرسمية بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.

كما قرر المحافظ نقل الموظف المخالف إلى وظيفة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله حفاظاً على مقدرات وحقوق المواطنين ، جاء ذلك بناء على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بالقرار رقم (187) لسنة 2022 بشأن فحص كافة إيرادات رسوم التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا من واقع الملفات والسجلات والدفاتر المتخصصة لتحديد المخالفات والمسئولين عنها .

تبين من خلال تقرير المديرية المالية وفحص الأوراق و مستندات الدفاتر (33) ع. ح الخاصة بإيرادات رسوم التصالح ، قيام المذكور عن عمد بالتلاعب فى قسائم التحصيل وعدم توريد مبالغ للخزينة من خلال تحصيل مبالغ من المواطنين وتسجيلها بالقسائم وبعد ذلك التلاعب بالايصالات عن طريق الكشط والشطب والمحو وتسجيل مبالغ بالأقل بقصد الإستيلاء على المال العام ، فضلا عن عدم تحصيل قيمة ( 5%) الواجب تحصيلها على المبالغ التى تحصل أكثر من (500) جنيه ، هذا وقد تم إكتشاف ذلك التلاعب عن طريق مراجعة صور الإيصالات الخاصة بالمواطنين وكذا التحقق من صحة تلك المستندات بالمركز التكنولوجى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأى تهاون أو بتقصير فى منظومة العمل والتصدى بكل حزم لهذه المخالفات حفاظا على المال العام.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أحال ثلاث وقائع فساد للنيابة العامة خلال أسبوع، مؤكدا الاستمرار فى مكافحة الفساد المالى والإداري.