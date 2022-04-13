محافظ المنوفية يكلف بإنهاء إجراءات معاش تأمينى لإحدى الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المواطنين لبحث شكواهم، حيث وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوتين إحداهما بخصوص قطعة أرض بزمام منوف لتحديد الملكيات وحدود الطريق والشوارع الجانبية، والتأكد من صحة المستندات والتراخيص الصادرة لتلك القطعة ، وكذا فحص شكوى مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبين الكوم يتضرر من عدم إعادة تسكين مدرس عائد من الخارج تم إستلام عمله بالمدرسة فوق المعدلات بالمخالفة للقرارات واللوائح .

كما وجه المحافظ إدارة المجالس بدراسة طلب مواطن من ناحية طوخ دلكا بمركز تلا يلتمس إطلاق اسم الشهيد فوزي الأقرع ( شهيد العمليات الحربية) علي عزبة الاقرع تخليداً لذكراه، فيما وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بوضع مقترح لموقع كشك لمواطن مقيم بمساكن الأوقاف يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاصة به من أجل توفير مصدر رزق ثابت له ، كما استمع المحافظ لشكوى مواطن مسن من ناحية بابل بمركز تلا قام استلام نموذج 10 نهائي لمبنى قائم علي قطعة أرض زراعية تابعة له وذلك عقب إنهاء كافة إجراءات التصالح ويلتمس توصيل خدمة الكهرباء لتلك المبنى ، وعلى الفور وجه المحافظ بتسهيل إجراءات السير في توصيل خدمة الكهرباء له في حالة حصوله علي نموذج 10 الدائم وخاصة للمساحات التي تزيد عن 200 م .

وخلال اللقاء التقى المحافظ إحدى الحالات الإنسانية من ناحية الدبايبة بمركز بركة السبع تعانى من ظروف اجتماعية ومعيشية صعبة و تعول اثنين من الأبناء أحدهم يعانى من اضطراب ذهني و فصام مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة وعلاج دائم ، وعلى الفور قرر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها علي تحمل نفقات علاج إبنها وتلبية متطلبات حياتها، وتسليمها عدد من المساعدات العينية واللحوم ومواد غذائية، كما كلف المحافظ إدارة العلاقات العامة باصطحاب الحالة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشبين الكوم لإنهاء إجراءات استخراج معاش تأمينى لأبنها، فيما وجه المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة لمواطن مسن من ناحية تلا يعانى من إلتهاب بالشبكية ويعول زوجته التي تعاني من مرض نفسى .



جانب من اللقاءات (1)



جانب من اللقاءات (2)



لقاء المحافظ



لقاءات المحافظ (1)



لقاءات المحافظ (2)



