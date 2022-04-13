محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شوارع بنها وتوسعة الدائرى بالخصوص والخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية لمشروعات المحافظة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري الفحص لمتابعة اعمال إخلاء المنطقة من المضبوطات (السيارات والموتوسكلات)، ونقلها للموقع الجديد المخصص لها بميت راضي والمقامة على مساحة 3 أفدنة بمركز ومدينة بنها، وذلك للبدء في أعمال المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل بمنطقة الفلل.

واستكمل الجولة بتفقد البدء فى إنشاء مطلع ومنزل لطريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) بجوار كوبري الفحص بمنطقة الفلل، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

وتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الموقف العمومي بمدينة بنها ويعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية بالمدينة إذ يبدأ من تقاطع شارع كلية تجارة بنها مرورا بشارع الشهيد تامر عبد الفضيل وأمام الموقف العمومي حتي الرياح التوفيقي بطول 850 متر وذلك بتكلفة 2 مليون جنيه ضمن أعمال الرصف الجارية بالمدينة.

واختتم المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمدينتي الخصوص والخانكة، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانياً بموقع الإزالة.

ووجه المحافظ، بزيادة عدد المعدات وتكثيف العمالة للانتهاء من إزالة جميع المباني المتعارضة مشدداً على المقاولين برفع جميع المخلفات الإزالة أولاً بأول.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن الأمن العام، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والعميد عبد التواب محمد رفعت رئيس مدينة الخصوص.