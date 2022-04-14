اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتفقد معرض مكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 12:29 م
محافظ الشرقية يتفقد معرض مكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان.. فيديو محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
كتبت منال العيسوى

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تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب معرض ضد الغلاء، بالعاشر من رمضان، خلال  احتفالية المدينة بعيدها القومى الـ47، موجها بتخفيض الاسعار للحد الأدنى، خاصة مع توفير جهاز المدينة مساحة فاقت الخمسة آلاف من الأمتار وتنظيمه بشكل جيد مع توفير الخدمات المكملة للمعرض، وحوالى 80 باكية للعرض باجر رمزى وتأمين 1000جنية خلال شهر رمضان.
 
وضم معرض مكافحة الغلاء  كافة انواع الملابس المنزلية والخروج لكافة افراد الاسرة، اضافة لبعض السلع الغذائية والكهربائية من لحوم ومواد تمونية ، ومفروشات، كتب وشتلات زرع وورد وكان لمتابعة مجلس الامناء للمدينة دورا بارزا فى ضبط عملية الاسعار داخل المعرض،، مع توفير امن وخدمات بشكل مميز.
 
 

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