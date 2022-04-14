محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. صور

أسيوط فريق المحافظات

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته الدورية لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز والوقوف على آخر المستجدات فى كل مشروع ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات والمعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات.

وشدد على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات وتوفير الأراضى اللازمة لاستكمال إنشاء المشروعات المدرجة فى الخطة، وذلك لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المحرومة، خاصة القرى الأكثر احتياجاً وسرعة نهو الأعمال بها فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والوقوف على معدلات الأداء، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية؛ بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء مجدى أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ، وأحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عادل عبداللطيف نائب جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة ومسئولى قطاع الكهرباء بالمحافظة ، ورؤساء المراكز.

تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى قطاعات (الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى والمجمعات الزراعية والشباب والرياضة) والجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

كما استعرض مسئولو دار الهندسة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع أولاً بأول أعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات فى حالة حدوثها موجهاً رؤساء المراكز ومسئولى كل قطاع بضرورة فحص المنشأة قبل استلامها والعمل على المتابعة الدورية والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى وهو ما يظهر جلياً فى إنشاء المجمعات الخدمية والتى تعدت 35 مشروع بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحى 140 مشروع بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 88 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة مليار و134 مليون جنيه ، والتضامن الاجتماعى 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة الى مشروعات الغاز الطبيعى بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة الاشغالات وأى تعدى على حرم الطريق لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية خاصة فى الطرق العامة والميادين الرئيسية بالمناطق الحيوية على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم مشددًا أيضًا على تكثيف حملات متابعة التزام المقاهى والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى ضوء الإجراءات التى تقوم بها الدولة من بينها منع تقديم الشيشة نهائيًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التى قد تقف أمامهم.

من جانبه قال محمد بشير رئيس حى غرب إنه بناءا على تويجهات محافظ أسيوط تم شن حملة اشغالات استهدفت منطقة سيد وشارع السبيل وأمام مستشفى الجامعة بنطاق الحى لرفع الاشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين وأسفرت عن تحرير 12 محضر إشغالات ونظافة وبيئة كما تم ضبط مصادرة عدد 18 شيشة بما يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وذلك بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس الحى وفريق الاشغالات والمتابعة الميدانية مؤكدًا شن مزيد من الحملات لمتابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية ورفع الاشغالات من الشوارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088).







تحرير 12 محضر إشغالات ومصادرة 18 شيشة خلال حملة بحي غرب