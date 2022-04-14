محافظ أسوان: مبادرة لبث البرامج التعليمية للشهادة الإعدادية عبر أثير الإذاعة

أسوان – عبد الله صلاح

ثمن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرائدة لإذاعة المراجعات المقدمة من مديرية التربية والتعليم بأسوان لطلاب الشهادة الإعدادية من خلال بث البرامج التعليمية لهم على موجه إذاعة جنوب الصعيد.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة التعليم من بعد، ولمجابهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بجانب تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وحفاظاً على صحة الطلاب والطالبات من التعرض لفيروس كورونا.

وصرح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بأنه طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وإذاعة جنوب الصعيد من أجل تفعيل الدور الخدمى للإذاعة بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب للإستفادة من هذه البرامج التعليمية بمختلف محافظات إقليم جنوب الصعيد، حيث سيتم إذاعة البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن هناك أكثر من 28 ألف طالب من محافظة أسوان سيستفيدوا من هذه البرامج الإذاعية، بالإضافة إلى طلاب محافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، وذلك بدءاً من 7 إلى 18 مايو المقبل عبر أثير إذاعة جنوب الصعيد بإشراف مدير عام الإذاعة الإعلامى محمد المدنى، حيث سيقوم بإعداد وتقديم هذه البرامج نخبة متميزة من موجهى المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية فى الفترات بدءاً من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساءً.