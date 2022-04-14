محافظ أسوان: افتتاح مستشفيات "حورس والمسلة والرمد" قريبا

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن قرب افتتاح وتشغيل مستشفيات إدفو العام، والمسلة للحميات، والرمد بعد الانتهاء من مشروعات تم إنشاؤها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، اليوم الخميس، للوقوف على حجم التحديات والمشاكل التى تعوق أداء الخدمة الصحية بالشكل المطلوب وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، وأيضاً الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعى.

وأوضح محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 112 وحدة صحية و11 مستشفي بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 11.7 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة الطبية، مع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، حيث سيتم الإسراع بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز هذه المستشفيات، ودعمها بالأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية.

وشدد على أهمية تطبيق قاعدة الثواب والعقاب بإثابة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين المتميزين، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المتقاعسين، بجانب وضع آلية محددة لفصل حركة دخول وخروج المرضى والمترددين على الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وأقسام الأشعة والتحاليل عن باقى أقسام مستشفى أسوان الجامعى، بالإضافة إلى سد النقص فى أعداد الأطباء داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة لمديرية الصحة بـ45 طبيبا استشاريا من الأطباء المتميزين سيتم توزيعهم طبقاً للاحتياجات الفعلية.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة التركيز على الأقسام الطبية التى تعانى من النقص مثل آسرة العظام، حيث سيتم دعم مستشفى غرب أسوان بـ14 سريرا، وهو الذى سيتزامن مع مستشفى العظام بأسوان الجامعى بطاقة 29 سريرا، علاوة على تخصيص 58 سريرا للعناية المركزة ضمن مستشفى الباطنة بطاقة 160 سريرا، والتى سيتم افتتاحها وتشغيلها قريباً.

وأشار إلى أهمية تخفيف العبء عن مستشفى أسوان الجامعى لتحويل الحالات الطارئة من خلال الإسعاف إلى مستشفى الصداقة التخصصى، بجانب مستشفى الصدر، فضلاً عن المستشفى الجامعى. وكشف أشرف عطية عن أنه تم التنسيق مع إدارة منظومة التأمين الصحى للتعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة فى الحضانات، وذلك بعد التفتيش عليها للتأكد من مستوى الجودة المطلوبة كحل عاجل للقضاء على مشكلة نقص الحضانات، لحين افتتاح وتشغيل أقسام الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الحكومية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة.