قيادات التأمين الصحى بالأقصر يناقشون إجراءات التيسير بالوحدات والمستشفيات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

عقدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، إجتماعاً موسعاً بديوان عام فرع الاقصر للتأمين الصحي الشامل، لمناقشة حزمة الإجراءات للتيسير على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وبحث فتح منافذ تابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفيات ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية مما يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطن،وذلك في ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود عبدالوهاب بالحضور، مؤكداً على أن هيئة التأمين الصحي الشامل تسعى الي تقديم كافة الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، مشيراً إلى أنه جاري فتح منافذ تابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفيات ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطن وتيسيرا عليه للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية بشكل يليق بالمنظومة الصحية.

وطالب عبدالوهاب خلال الإجتماع، بالإلتزام والتنسيق المسبق من الوحدات الصحية لحالات الطوارئ، فى حالة تحويل المريض إلى مكان آخر َوتوفير الادوية التجارية بمراكز طب الأسرة تيسيرا على المرضى، وناقش الإجتماع أيضاً ملف مطالبات المرضى و الالتزام بجدول زمني لتسليم وتسلم المطالبات، وَإنهاء قوائم الانتظار بالخط الساخن وتواجد الخدمات بشكل مستمر وامكانية اضافة التسجيل للمواطنين تسديد الاشتراكات.

وتابع الدكتور أحمد شفيق رئيس هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إلى أن هناك حزمة من الإجراءات وسياسات العمل خلال الفترة القادمة تساهم في رفع كفاءة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، منها الالتزام بتوفير كافة الادوية وتفعيل خدمة الطوارئ في عدد من وحدات طب الأسرة كمرحلة أولى وحدة طب أسرة الغريرة وطب أسرة جزيرة أرمنت، وعلى أن يتم تفعيل الوحدات الصحية ذات الكثافة العالية وذلك على مدار الـ24 ساعة فى الفترة المقبلة.

كما تناول الإجتماع مناقشة ملف أدوية الموافقات المسبقة، وإمكانية رفع بعض الأدوية للأمراض المزمنة من قائمة الموافقات المسبقة، وذلك تيسيراً على المرضى وعلى أن يتم صرف الأدوية المزمنة لمدة 3 اشهر، وفي نهاية الإجتماع تم مناقشة وضع آلية لملف نفقة الدولة بمستشفى الأقصر الدولى عقب إنضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

وحضر الإجتماع كل من الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتور أحمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الاقصر،والدكتور ممدوح وشاحي مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما شارك في الاجتماع من إدارات هيئة التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد عطيه مدير إدارة المستفيدين والدكتور أحمد الخضري مدير إدارة مقدمي الخدمة والدكتورة وفاء فؤاد مدير إدارة المطالبات والأستاذ احمد امين مدير العلاقات العامة وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.



اجتماع قيادات التأمين الشامل والرعاية الصحية والرقابة الصحية بالأقصر



اجتماع قيادات التأمين الشامل والرعاية الصحية والرقابة الصحية بالأقصر