وأضافت الخارجية، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن المفوضية الأوروبية بدأت بإعداد مشروع الحزمة السادسة من العقوبات وتتضمن مقترحات بشأن النفط الروسى، مشيرة إلى إمكانية استبعادها عبر الفيتو.

يذكر أن الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، أعلن أمس أنه سيتوجه إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) من أجل إرسال رسالة قوية من الدعم السياسي والمساعدة العسكرية.