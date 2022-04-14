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لغز في الجريمة.. حكاية مقتل هانم السينما المصرية ميمى شكيب

الخميس، 14 أبريل 2022 07:00 م
لغز في الجريمة.. حكاية مقتل هانم السينما المصرية ميمى شكيب ميمي شكيب
كتب - أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" لغز في الجريمة" عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.
 
وفى حلقة اليوم نستعرض قصة مقتل هانم السينما المصرية "ميمى شكيب"، التي وجدت ملقاة من شرفة شقتها بوسط البلد، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة، وأخذت الأحاديث تتردد وقتها، أن الأمر مدبر نتيجة القضية السابقة الشهيرة، وقيدت القضية ضد مجهول، التي مر عليها 37 عاما، ومازال سر القضية في طى الكتمان دون جانى.
 
دخلت "ميمى" مجال السينما عام 1934 بفيلم "ابن الشعب"، نشأت خلال أحداث تصوير الفيلم علاقة حب بينها وبين الفنان "سراج منير" الذى تقدم للزواج منها، إلا أن أسرتها رفضت، وتكرر الأمر بعد سنوات من المحاولة حتى وافقت الأسرتان على الزواج، ليعيشا سويا 15 عاماً، قبل أن يتوفى "سراج منير" بعد إصابته بأزمة قلبية حادة فى 1957، لتقرر ميمى عدم الزواج من بعده نهائيا.
 
 

ميمي شكيب

لغز فى الجريمة

مقتل ميمي شكيب

وفاة ميمي شكيب

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