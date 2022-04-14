لصحة أسنانك.. مكونات يجب أن تبحث عنها في معجون الأسنان

كتبت فاطمة خليل

يحتوي معجون الأسنان على مكونات نشطة وغير نشطة، حيث يساعد المكون الفعال في محاربة البكتيريا والبلاك، بينما يساعد المكون غير الفعال في الحفاظ على طعم معجون الأسنان وملمسه، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز المكونات التي يجب أن تبحث عنها فى معجون الأسنان لصحة الأسنان.

مكونات يجب أن تبحث عنها في معجون الأسنان



الفلورايد

يلعب الفلوريد دور البطولة في محاربة التسوس، الفلورايد هو معدن يضاف إلى معظم معجون الأسنان، فهو يقوي المينا، ويبطئ القدرة على إنتاج حمض البلاك ، مما يمنع تسوس الأسنان.

يجب البحث عن هذا المكون الرئيسي قبل شراء معجون الأسنان.

مادة كشط الأسنان



يلعب هذا المكون دورًا نشطًا في معجون الأسنان، تساعد المواد الكاشطة تقنيًا على إزالة الحطام والبقع من الأسنان.

يجب أن تكون المواد الكاشطة ألطف وتتضمن عادةً كربونات الكالسيوم وجل السيليكا المجفف وأكاسيد الألومنيوم المميهة.

يجب أن يكون الهدف من المادة الكاشطة هو فرك سطح الأسنان برفق دون الإضرار بمينا الأسنان.

بشكل عام، تحتوي تصاميم معجون الأسنان لتبييض الأسنان على مواد كاشطة أكثر من معجون الأسنان غير المبيض.

النكهات

على الرغم من احتواء الفلوريد والمواد الكاشطة على المساعدة في تنظيف الأسنان وحمايتها لكن قد لا يكون لديهم طعم مثالي للتنظيف.

ومن ثم تضاف النكهات إلى معجون الأسنان لجعله مقبولاً أكثر في الاستخدام.

تأتي نكهات معجون الأسنان من عوامل التحلية ، مثل السكرين أو السوربيتول علاوة على ذلك ، من المهم ملاحظة أن معاجين الأسنان هذه لا تحتوي على السكر ، مما يؤدي في النهاية إلى تسوس الأسنان.

تخفيف الحساسية



المكون الرئيسي لتخفيف الحساسية هو نترات البوتاسيوم والفلوريد الستانوس وكلوريد السترونشيوم

تساعد المكونات النشطة في معجون الأسنان على تهدئة الأعصاب في أسنانك، وإزالة حساسيتها من الحرارة والبرودة والسكر.

تتراكم هذه المقاومة بمرور الوقت باستخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية لبضعة أسابيع.