كتاكيت وبط وفراخ.. أسعار الدواجن الفلاحى بسوق الخميس فى كفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع أسعار الدواجن باختلاف أنواعها بسوق الخميس بمدينة كفر الشيخ، بسعر الـ3 كتاكيت عمر يوم بـ10 جنيهات، وسعر البط السوداني عمر 15 يوما بـ15 جنيها، وسعر الفراخ البلدي بـ40 جنيها، وكتكوت ساسو 3.5 جنيه، وكتكوت بلدى بـ3 جنيهات، وكتكوت هجين بـ3 جنيهات، وكتكوت فيومى بـ3 جنيهات، وبط مولر بـ10 جنيهات، وبط مسكوفى بـ 9 جنيهات، وبط بيور بـ8 جنيهات.

كما تراوحت أسعار البط ما بين 100 جنيه لـ150 جنيها حسب الوزن، وأسعار الفراخ البلدي الجوز بـ80 جنيها، وسعر الحمام الجوز بـ45 جنيها، وشهد السوق إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة وخاصة الفلاحات القادمات من قرى متعددة.