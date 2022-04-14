غرق طفلين فى ترعة بإحدى قرى كفر شكر بالقليوبية.. والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت قرية برقطا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام بأحد الترع بالقرية، جرى انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى بنها العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وشيع أهالى القرية الجثمانين لمثواهما الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد على رحيلهما.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقا برقية برقطا دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كلا من "محمد ع ع"، و"عبد الرحمن س م"، طالبين بالصف الخامس الابتدائى، لقيا مصرعهما غرقا بترعة جانبية بالقرية، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى بنها العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وشيع أهالى القرية الجثمانين لمثواهما الأخير بمقابر القرية.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدا أن الطفلين كانا عائدين من أحد الدروس الخصوصية بقرية مجاورة ونزلا للاستحمام بالترعة الموجودة بالقرية، وكان أحدهما لا يجيد السباحة مما جرفهما التيار وتعرضا للغرق ولقيا مصرعهما على الفور.