مصرع طفل غرقا بمياه النيل بمنطقة القناطر في زفتي بالغربية

الغربية محمد طارق

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه اليوم السبت، غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة القناطر بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك أثناء اللهو والاستحمام مع أصدقائه، وتم نقل الجثة الي مشرحة للمستشفي العام .

تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي، بمصرع طفل "محمد م ح م" مقيم بنفس القرية، غرقا بنهر النيل بمنطقة القناطر والتي يطلق عليها الاهالي " الخمسين عين " ، وذلك أثناء اللهو والاستحمام بمياه النيل مع أصدقاءه ، علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية مدعومه بسيارة اسعاف الي موقع البلاغ ، وتبين مصرعه بسبب الاستحمام ولا يوجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي زفتي العام ، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اللازمة ، واخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.