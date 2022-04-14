طقس الخليج.. أمطار رعدية بالمملكة وغيوم بالبحرين

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيئة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيئة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غائمًا أحيانًا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة وهبات قد تصل إلى 25 عقدة أحيانًا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ويصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 15%.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.

الكويت

مائل للحرارة نهارا و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

معتدل ليلا وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:21 والمد الثاني عند الساعة 53:00 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والجزر الثاني عند 06:18.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 20:35 والجزر الاول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 25 70 10 دبي 38 26 65 20 الشارقة 39 20 60 20 عجمان 39 23 70 15 أم القيوين 39 24 65 15 رأس الخيمة 39 23 60 15 الفجيرة 32 28 55 10 العين 42 26 20 10 ليوا 42 27 40 10 الرويس 39 25 60 10 السلع 38 25 55 15 دلما 35 24 75 10 طنب الكبرى 32 27 75 30 طنب الصغرى 32 27 75 30 أبو موسى 32 27 75 30