ضبط 7 قطع سلاح نارى و19 تاجر مخدرات وتنفيذ 8152 حكما فى حملة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، وتم ضبط العديد من المتهمين.

وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى، ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض، كما ضبط 17 قضية اتجار فى المواد المخدرة ، وضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 19 متهما لعدد 10 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (8152) حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.