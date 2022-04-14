صحة الدقهلية نجاح جراحة عاجلة لشاب سقط عليه جسم صلب بمستشفى السنبلاوين العام

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي بإجراء جراحة عاجلة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 23 عاما حيث حضر المريض لاستقبال مستشفى السنبلاوين العام، أثر سقوط جسم صلب على الرأس أدى إلى كسر بعظام الجمجمة، ضاغط على جذع المخ، ونزيف وتهتك في أغشية المخ، وتمكن الفريق الطبي من إصلاح الكسر المنخسف، وإصلاح غشاء المخ المتهتك، والمريض الآن بحالة مستقرة وجيدة.

كما تقدم مكين بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح

الطاقم الطبي الدكتور اشرف عبد المنعم استشاري المخ والاعصاب ، والدكتور محمد سليم اخصائي جراحة المخ والأعصاب ، والدكتور محمود عزت تخدير ، ونورا احمد تمريض العمليات.