اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 03:42 م
أكرم القصاص
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شوربة العظام والمكسرات.. 5 أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان (إنفوجراف)

الخميس، 14 أبريل 2022 02:30 م
شوربة العظام والمكسرات.. 5 أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان (إنفوجراف) أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان

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لا يجب أن يقتصر الأكل الصحي بالضرورة فى رمضان فقط، يمكن للشخص أن يتناول الأطعمة الصحية المحتوية على المواد المفيدة طوال العام.

ومن أهم الأطعمة التي يمكن تناولها خلال الصيام نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:

 
1
 

 

2
 

 

3
 
 
 
1- التوت والفراولة والعنب
أطعمة غنية بالفلافونويد ومصدر لمضادات الأكسدة
 
2- الخضروات الصليبية 
الغنية بالألياف مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلى يمكن أن يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى
 
3- المكسرات
مصدر للدهون الصحية ويجب تناولها بشكل منتظم مثل اللوز والجوز والفول السودانى
 
4- شوربة العظام
تساعد فى تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية بعد ساعات صيام طويلة
 
5- المأكولات البحرية
لتعويض الجسم عن متطلبات البروتين ومصدر غنى للدهون الصحية وفوائد صحية متعددة
 
1- التوت والفراولة والعنب
أطعمة غنية بالفلافونويد ومصدر لمضادات الأكسدة
 
2- الخضروات الصليبية 
الغنية بالألياف مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلى يمكن أن يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى
 
3- المكسرات
مصدر للدهون الصحية ويجب تناولها بشكل منتظم مثل اللوز والجوز والفول السودانى
 
4- شوربة العظام
تساعد فى تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية بعد ساعات صيام طويلة
 
5- المأكولات البحرية
لتعويض الجسم عن متطلبات البروتين ومصدر غنى للدهون الصحية وفوائد صحية متعددة

 


اطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان

شوربة العظام

فوائد شوربة العظام

التوت

الفراولة

المكسرات

الماكولات البحرية

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