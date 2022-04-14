اليوم السابع
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شهر الخير.. أهالى مدينة نقادة فى قنا يجتمعون لإفطار جماعى خلال افتتاح مسجد جديد

الخميس، 14 أبريل 2022 10:37 م
شهر الخير.. أهالى مدينة نقادة فى قنا يجتمعون لإفطار جماعى خلال افتتاح مسجد جديد إفطار جماعي لأهالى مدينة نقادة
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من إفطار جماعي لأهالى مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، حيث تجمع الآلاف من الأهالي على مائدة واحدة بمناسبة افتتاح مسجد الرحمة بالمدينة.

 

وقال الشيخ عبد الناصر مناع، واعظ عام مدينة نقادة، إن العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مدينة وقري مركز نقادة وأماكن مجاورة تجمعوا على مائدة واحدة في حفل إفطار بمناسبة افتتاح مسجد الرحمة الذي تم الانتهاء من أعماله على مستوى عالي من الإنشاءات بمساهمة أهل الخير.

 

وأوضح الشيخ إبراهيم كمال، إمام وخطيب بالأوقاف، أنهم بدأوا بمبلغ 70 ألف بالهدم وفي مدة لا تتجاوز الـ8 أشهر تم الانتهاء من المسجد بتكلفة 2 مليون جنيه، كما أنه مقام على مساحة 180 مترا و3 طوابق.

 

شهر-الخير..-أهالى-مدينة-نقادة-فى-قنا-يجتمعون-لإفطار-جماعى-خلال-افتتاح-مسجد-جديد-(1)
 
شهر-الخير..-أهالى-مدينة-نقادة-فى-قنا-يجتمعون-لإفطار-جماعى-خلال-افتتاح-مسجد-جديد-(3)

اهالي نقادة

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