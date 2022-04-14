اليوم السابع
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سماع شهود العيان وتحليل مخدرات لكشف ملابسات حادث مصرع 3 أشخاص فى الهرم

الخميس، 14 أبريل 2022 10:42 ص
سماع شهود العيان وتحليل مخدرات لكشف ملابسات حادث مصرع 3 أشخاص فى الهرم حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، في حادث مصرع 3 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بهم بمنطقة الهرم، لكشف ملابسات الحادث، كما تم فحص عدد من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات لقائد السيارة، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

 

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة ملاكي لاتهامه بالتسبب في مصرع  3 أشخاص صدمهم بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي به 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرعهم.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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