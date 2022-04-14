وقال شولجين، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إننا نعتبر هذه الخطوة (تجميد الأصول الروسية) غير ودية وغير شرعية إطلاقا؛ إن ممارسات السلطات الهولندية محفوفة بعواقب خطيرة على اقتصاد المملكة نفسها".



يُذكر أن هولندا أعلنت، فى وقت سابق تجميد ما يصل إلى 600 مليون يورو من الأصول الروسية.



يُشار إلى أنه، على مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي .