وجاء في الوثيقة: "تم إعلان حالة الطوارئ بموجب هذا في منطقة كليموفسكى حتى إشعار آخر."

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مستوطنة كليموفو في منطقة بريانسك الروسية في وقت سابق يوم الخميس. 

وقال مسئول من مركز مراقبة عمليات المنطقة لوكالة "تاس" إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين وأصيب ثمانية اشخاص بجروح في الهجوم بينهم امرأة حامل وطفل. 