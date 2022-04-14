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أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ فى منطقة كليموفسكى فى منطقة بريانسك الروسية حيث أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضرر أكثر من 100 منزل فى قصف أوكرانى، وفقًا لأمر صادر عن رئيس المقاطعة نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في الوثيقة: "تم إعلان حالة الطوارئ بموجب هذا في منطقة كليموفسكى حتى إشعار آخر."



وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مستوطنة كليموفو في منطقة بريانسك الروسية في وقت سابق يوم الخميس.



وقال مسئول من مركز مراقبة عمليات المنطقة لوكالة "تاس" إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين وأصيب ثمانية اشخاص بجروح في الهجوم بينهم امرأة حامل وطفل.

وقال مقر الدفاع فى جمهورية دونيتسك الشعبية إن 1350 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية "اللواء 36" في ماريوبول ألقوا أسلحتهم واستسلموا لقوات دونيتسك الشعبية.

وجاء في البيان: "يواصل جنودنا اعتقال مسلحي اللواء 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول. وحتى مساء الأربعاء 13 أبريل، استسلم 1350 من مشاة البحرية الأوكرانية"، منوها بأنه خلال الساعات الأخيرة استسلم أكثر من 300 جندي في ماريوبول.

ولفتت السلطات في دونيتسك، أنه حتى صباح الأربعاء، ألقى 1026 جنديا من اللواء 36 مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم 162 ضابطا، أسلحتهم واستسلموا لقوات دونيتسك الشعبية.