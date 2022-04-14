رمضانهم فى السجن.. "قلب ولدى عليا حجر..قتل شقيقه وشرع فى قتل والدته بالضرب

كتب أحمد حسني

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.

-قتل جدته لسرقتها

قصة مؤلمة تجرد فيها المتهم من المشاعر الإنسانية، بعد ما قتل شقيقه والشروع في قتل والدته بمنطقة الصف في الجيزة.

القصة الحزينة بدأت بضرب المتهم لشقيقه حتى الموت، كما شرعا في قتل والدته بالاعتداء عليها بالضرب، قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وأحالته لمحكمة الجنايات المختصة.

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على عرفان، قضت بإحالة أوراق متهم بقتل شقيقه، والشروع في قتل والدته وشقيقه الآخر بمنطقة الصف، لفضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الحكم الشهر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم "م.س"، مبلط سيراميك، تهمة قتل شقيقه المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق الروح لخلافات مالية بينهما، وما أن ظفر به بمحل أيقن تواجده به، حتى انهال عليه طعناً بسلاح أبيض "سنجة"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، لأنه في ذات المكان والزمان وعقب اتمامه لجريمته الوارد ذكرها، شرع في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار، بأن بين النية وعقد العزم على إزهاق أرواحهم على إثر محاولتهم الزود عن المجني عليه بالجريمة محل الوصف الأول، فانهال عليهم بطعنات باستخدام سلاح أبيض " سنجة"، فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل له به وهو مداركتهم بالعلاج علو النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاحان أبيضان "سنجتان" بغير ترخيص، وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.