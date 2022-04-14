رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات النظافة الشاملة بمدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات النظافة والتجميل فى الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إلى رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة، وذلك برفع تراكمات القمامة والأتربة ونظافة الأرصفة، ومن أجل توفير بيئة نظيفة للمواطنين ورفع تراكمات القمامة أولا بأول لمنع التلوث وللحفاظ على المظهر الراقي اللائق لمدينة الأقصر.

وفى هذا الصدد، تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، العديد من حملات النظافة الشاملة والمنفذه على مدار اليوم بمنطقة جنوب بمشاركة حسن عبده رئيس المنطقة، استهدفت المناطق الآتية: (العوامية، شارع خالد بن الوليد، امتداد شارع التليفزيون، شارع المدينة المنورة)، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة تمشيطية على مدار اليوم، بمشاركة أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال، استهدفت مناطق طريق السوفتيل وساحة معبد الكرنك، إضافة إلى رفع تراكمات القمامة بالشوارع، حيث أسفرت الحملات عن رفع 10 أطنان قمامة وأتربة، ويأتى ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وكان قاد العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب حملات النظافة المستمرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة الرائد على بكري وكيل الإدارة، والنقيب عبد الله إسماعيل من ضباط الإدارة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه استهدفت الحملة منطقة جنوب مدينة الأقصر ابتداءً من شارع نزلة فودافون (المدينة المنورة) مروراً بشارع الخليج وصولاً إلى شارع التليفزيون، وأسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من لافتات عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة، والتى شملت ما يلي: (2 تندة قماش - 2 عربة جر حديدية كبيرة وصغيرة - طاولة خشبية كبيرة - 6 شمسيات حديدية - 3 لافتات - 5 إطارات تستخدم كحواجز وعوائق أمام المحال التجارية - فرش زينة بطول 5 أمتار - 2 فاترينة سجائر - مصادرة عربة كارو لجمع القمامة).



رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات النظافة الشاملة بالأقصر (1)



رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات النظافة الشاملة بالأقصر (2)



رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات النظافة الشاملة بالأقصر (3)



رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات النظافة الشاملة بالأقصر (4)