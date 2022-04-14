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رئيس ليتوانيا يعرب عن شكوكه فى إمكانية تخلى أوروبا سريعا عن الغاز الروسى

الخميس، 14 أبريل 2022 08:47 م
رئيس ليتوانيا يعرب عن شكوكه فى إمكانية تخلى أوروبا سريعا عن الغاز الروسى الحرب الأوكرانية الروسية
كتب أحمد عرفة

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أعرب الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، عن شكوكه بشأن إمكانية تخلى أوروبا بشكل سريع عن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الرئيس الليتوانى: لست متفائلا كبيرا بشأن الغاز الطبيعي، فبعض الدول تتخذ خطوات ليس في اتجاه تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ولكن في الاتجاه المعاكس.

 

وأوضح الرئيس الليتواني أن هذا يحدث بسبب حقيقة أن سوق الغاز هو نظام بنية تحتية ضخم، مشيرا إلى أن بعض الدول تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة توجيه نفسها.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتشاف طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا.

 

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس:" لقد عثرت الوحدات الاستخباراتية لقواتنا المسلحة في التاسع من مارس الماضي في أراضي مقاطعة "خيرسون" على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات بها مواد بيولوجية، يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش"، معربا عن قلق بلاده من هذا الأمر.

 

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

 

من جانبها، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية الحصول على أدلة موثقة على نوايا القيادة الروسية للسيطرة على الجزء الأيسر من العاصمة الأوكرانية (كييف).


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