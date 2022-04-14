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خروج جميع المصابين فى حادث طريق أبو سمبل من مستشفى جامعة أسوان بعد تعافيهم

الخميس، 14 أبريل 2022 07:47 م
خروج جميع المصابين فى حادث طريق أبو سمبل من مستشفى جامعة أسوان بعد تعافيهم حادث أبو سمبل
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت مستشفيات جامعة أسوان مساء اليوم الخميس، خروج جميع الحالات المصابة فى حادث طريق أبوسمبل، والذى أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وسجلت مستشفيات جامعة أسوان، تعافى 7 حالات مساء نفس يوم الحادث، الذى وقع أمس الأربعاء، بينما خرج 4 حالات أخرى صباح اليوم، ثم تعافى آخر 3 حالات وخرجوا من المستشفى مساء اليوم الخميس.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف معبد، مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك 7 حالات تعافت من الإصابة فى الحادث وخرجت فى نفس يوم الحادث، بينما تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات السبعة الآخرين وتحدد خروجهم مساء اليوم التالى للحادث.

وأضاف الدكتور أشرف معبد، أن المستشفى استقبلت 14 مصابا فى الحادث وتم تقييم الحالات المصابة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والإسعافات اللازمة، وتبين أن منهم 10 مصابين إصابات خفيفة و4 حالات إصابات متوسطة ما بين كسور وفك مفاصل وغيرها، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

فى المقابل، زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة، مصابى حادث أتوبيس طريق أبوسمبل للمرة الثانية بمستشفى أسوان الجامعى. واطمأن المحافظ وسفيرا فرنسا وبلجيكا، على الحالة الصحية لمصابى حادث السير، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة، مع باقى الفوج السياحى، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث.


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