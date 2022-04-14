اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسى لاهتمامه بمتابعة حادث أسوان

الخميس، 14 أبريل 2022 02:43 م
سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسى لاهتمامه بمتابعة حادث أسوان السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، والسفير البلجيكي فرانسوا كورنية بالتحرك السريع لمحافظ أسوان أشرف عطية في الساعات الأولى من وقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق أبوسمبل جنوب أسوان، كما أعربا عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، بجانب مواساته وتقديم العزاء لأسر المتوفين.
 
وزار محافظ أسوان أشرف عطية المصابين في الحادث داخل مستشفى أسوان الجامعي من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج من تماثلت حالته للشفاء ونقلهم للقاهرة مع الفوج السياحي المرافق لهم.
 
وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث، وذلك في حضور سفيري فرنسا وبلجيكا، والوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، فضلًا عن رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان.
 
ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لمصابي وضحايا الحادث، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية جرى التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، حيث تم خروج 7 مصابين أمس.
 
كما أشاد سفيرا فرنسا وبلجيكا بالتحرك السريع لمحافظ أسوان في الساعات الأولى من وقوع الحادث، وإشرافه الشخصي على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجي للمصابين، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

فرنسا

بلجيكا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

حادث أسوان

اخبار عاجلة

الرئيس السيسى

حادث اسوان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد حادث أتوبيس أبوسمبل.. محافظ أسوان يتفقد مشروع إزدواج الطريق.. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 01:51 م

محافظ أسوان يطمئن على حالة مصابى حادث طريق أبو سمبل.. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 01:01 م

السياحة: تعافى بعض حالات المصابين فى حادث تصادم طريق "أبو سمبل - أسوان"

الخميس، 14 أبريل 2022 12:06 ص

الرئيس السيسى يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابى حادث أوتوبيس أسوان (فيديو)

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:53 م

حادث أسوان.. تفاصيل مصرع 10 وإصابة 14 شخصا بتصادم أتوبيس بسيارة نقل (فيديو)

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:04 م

حادث كبير.. مصرع 5 أجانب و5 مصريين بعد تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق أبوسمبل..لايف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة