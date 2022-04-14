سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسى لاهتمامه بمتابعة حادث أسوان

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أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، والسفير البلجيكي فرانسوا كورنية بالتحرك السريع لمحافظ أسوان أشرف عطية في الساعات الأولى من وقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق أبوسمبل جنوب أسوان، كما أعربا عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، بجانب مواساته وتقديم العزاء لأسر المتوفين.

وزار محافظ أسوان أشرف عطية المصابين في الحادث داخل مستشفى أسوان الجامعي من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج من تماثلت حالته للشفاء ونقلهم للقاهرة مع الفوج السياحي المرافق لهم.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث، وذلك في حضور سفيري فرنسا وبلجيكا، والوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، فضلًا عن رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان.

ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لمصابي وضحايا الحادث، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية جرى التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، حيث تم خروج 7 مصابين أمس.

كما أشاد سفيرا فرنسا وبلجيكا بالتحرك السريع لمحافظ أسوان في الساعات الأولى من وقوع الحادث، وإشرافه الشخصي على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجي للمصابين، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.