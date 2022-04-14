حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة ويوجه بالتنسيق بين الجهات المنفذة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومى "حياة كريمة"، وخاصة الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى لأهالى قرى المحافظة، مع توفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية، موجهاً إلى التنسيق العرضى بين الجهات المنفذة للمشروعات الجارية لمواجهة أى معوقات أو لتسيير الحركة المرورية داخل القرى بعدم وجود أي تشوينات أو تراكمات تؤثر على حركة المشاة والمواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وأثناء الاجتماع الذى حضره نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى الجهات التنفيذية أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ملحمة العمل التى تشهدها 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية سيكون لها ثمار عديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة بعد دخول العديد من المواقع الخدمية إلى التشغيل الفعلى، وأيضاً عقب تشغيل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى.

وأوضح أنه تم حتى الآن الانتهاء من 239 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام، وجارى العمل فى 638 مشروعا آخر، بينما جارى التجهيز للبدء فى 171 مشروعا حيث تم نهو 6 مبانى لمجمعات الخدمات، فيما تراوحت نسب التنفيذ لباقى المجمعات إلى 89%، في حين تم إنهاء 4 مبانى للمجمعات الزراعية، ووصل متوسط التنفيذ فى الباقى 62%، وهو الذى توازى مع تنفيذ 38% للمجمعات الصناعية.

وأضاف أشرف عطية، أن نسب التنفيذ فى 29 نقطة إسعاف ما بين إنشاء جديد وإحلال جديد وتطوير تراوحت بين 47% إلى 55%، وجارى أيضاً إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 55 كوبرى على الترع والمصارف بنسب تنفيذ ما بين 33% إلى 50%، علاوة على إنشاء 66 عمارة ضمن سكن كريم بنسبة تنفيذ 72%، فضلاً عن تنفيذ 86 مشروع كهرباء بنسبة 25%، لافتاً إلى أنه جارى العمل فى 75 مشروعا لمد شبكات الصرف الصحى من خلال الهيئة القومية بنسبة تنفيذ 59%، مع إنشاء 22 محطة معالجة بنسبة تنفيذ 54%، و91 محطة رفع بنسبة تنفيذ 32%، بجانب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل فى 279 مشروعا تشمل مد وتدعيم وإحلال وتجديد الشبكات، مع إنشاء جديد، وإعادة وتأهيل محطات المياه، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنشاء جديد وصيانة شاملة لـ106 مدارس، وهو الذى يتوازى مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع كفاءة وتطوير 8 طرق، وأيضاً قيام الإدارة المركزية للرى بإعادة تأهيل وتبطين 60 ترعة كمرحلة أولى وبأطوال 179 كم، ثم 84 ترعة بأطوال 213 كم كمرحلة ثانية.

وأكمل عطية، أنه جارى إنشاء وإحلال وتجديد 4 مستشفيات كبرى و62 وحدة صحية داخل قرى حياة كريمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن قيام هيئة البريد بإنشاء وإحلال وتجديد 57 مكتب بريد، ليتواكب كل ذلك مع إنشاء 10 مواقف للسيرفيس و15 سوقا حضارى، و12 وحدة إطفاء، وأخيراً قيام جهاز التعمير بإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 125 مركز شباب.