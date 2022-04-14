حياة كريمة ببنى سويف.. مركز شباب بقرية بهبشين ووحدة إسعاف فى بنى عدى

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ اليوم السابع، استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة داخل قرى المركز، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للمشروعات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.



وأضاف على يوسف، أنه جرى الانتهاء من هدم المبنى الإداري لمركز شباب بهبشين، والبدء فى أعمال الحفر، وصيانة وتطهير مصرف الأوقاف، إضافة إلى متابعة إنشاء وحدة إسعاف بني عدي والتشطيبات النهائية للمجمع الخدمي وأعمال هدم الوحدة الصحية بالقرية.



وفى سياق متصل، قال على يوسف، إنه تجرى متابعة توزيع المساعدات العينية من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بقرية بهبشين، ضمن حياة كريمة وبالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، للتأكد من وصول تلك المساعدات لمستحقيها، واستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.