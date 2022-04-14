اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. مركز شباب بقرية بهبشين ووحدة إسعاف فى بنى عدى

الخميس، 14 أبريل 2022 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مركز شباب بقرية بهبشين ووحدة إسعاف فى بنى عدى نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ اليوم السابع، استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة داخل قرى المركز، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للمشروعات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأضاف على يوسف، أنه جرى الانتهاء من هدم المبنى الإداري لمركز شباب بهبشين، والبدء فى أعمال الحفر، وصيانة وتطهير مصرف الأوقاف، إضافة إلى متابعة إنشاء وحدة إسعاف بني عدي والتشطيبات النهائية للمجمع الخدمي وأعمال هدم الوحدة الصحية بالقرية.

وفى سياق متصل، قال على يوسف، إنه تجرى متابعة توزيع المساعدات العينية من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بقرية بهبشين، ضمن حياة كريمة وبالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، للتأكد من وصول تلك المساعدات لمستحقيها، واستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.


محافظة بنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

حياة كريمة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة