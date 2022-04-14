حملات مكثفة للطب البيطري بالأقصر لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمالها فى تحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل الجاري، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد كشف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الدكتور فتحي سلمي، أنه تم تحصين إجمالي عدد 42247 رأس ماشية وأغنام وماعز على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال أعمال الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل الجاري.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن أعمال الحملة تضمنت تحصين عدد 24649 رأس أبقار، وعدد 4749 رأس جاموس، وعدد 14252 رأس أغنام وماعز، لافتا إلى أن جميع أعمال لجان التحصين والإرشاد البيطري والترقيم والتسجيل مستمرة بكافة مدن المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة على مستوى كافة الإدارات البيطرية بمدن المحافظة وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية لمنع انتشار الأمراض الوبائية وحفاظا على الثروة الحيوانية.

يشارك في تنفيذ أعمال الحملة أطباء إدارة الوقاية والإرشاد البيطري بالأقصر ومديري الإدارات البيطرية والأطباء والمعاونين والعاملين بالوحدات البيطرية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، وتقوم لجان التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك بتكلفة إجمالية 17 جنيها للأبقار والجاموس و٨ جنيهات للأغنام والماعز، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عمليه التحصين، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية الثروة الحيوانية.