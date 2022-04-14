اليوم السابع
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حلويات دمياط على كل شكل ولون فى رمضان.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 07:12 م
حلويات دمياط على كل شكل ولون فى رمضان.. فيديو حلويات دمياط على كل شكل ولون فى رمضان
دمياط معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان حلويات دمياط على كل شكل ولون فى رمضان القطايف والكنافة 22 جنيها عجين والجاهز 60 جنيها.

وشهد سوق شارع الشرباصى بدمياط، إقبالا متزايدا من أبناء محافظة دمياط للشراء والتسوق فى نهار رمضان.

وتزايد الإقبال على شراء الحلويات من محلات بيع الحلويات سواء عجين أو جاهز وخاصة شراء القطايف والكنافة التى سجلت سعر 22 جنيه وكيس الحشو مكسرات بسعر 5 جنيهات.



كما سجل سعر كيلو القطايف ولقمة القاضى 55 جنيها وسعر الكنافة بحشو كريمة أو كوكتيل فواكه 60 جنيها.

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