حريق هائل بسبب كسر ماسورة غاز بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة

كتب محمد إبراهيم – عبد الرحمن سيد

اندلع منذ قليل حريق هائل، بسبب كسر فى ماسورة غاز، بمنطقة مدينة نصر، بجوار النادى الأهلي.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان الحريق، فى محاولة لسيطرة على النيران، وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة لحين اتمام عمليات الاطفاء.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق بسبب كسر ماسورة غاز طبيعى بجوار النادى الاهلى بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـسيارات إطفاء ويجري حاليا اتمام عملية إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.