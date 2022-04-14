حبس المتهم بالتعدى على طفل بسبب لهو الأطفال فى الشرقية 4 أيام

قررت نيابة مشتول السوق العامة بالشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم بالتعدى بالضرب على طفل عمره 11 سنة وإصابته إصابات مبرحة بسبب لهو الأطفال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق بوصول طفل عمره 11 عاما مصابا بسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين قيام والد طفل جاره بالتعدى عليه بالضرب المبرح فى الشارع بسبب لهو الأطفال، وتمكنت وحدة مباحث مشتول السوق من القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، لقيامه بالتعدى على الصغير.