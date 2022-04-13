الحبس سنة لشاب بتهمة اختراق حساب طالبة على "فيس بوك" فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شاب بقرية التلين مركز منيا القمح، يعمل فى تجارة الألبان، بالحبس سنة بتهمة اختراق حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعى، وإرسال رسائل إباحية لها، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وسكرتارية محمد فاروق.

وكانت شرطة الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، قد توصلت إلى قيام تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حساب طالبة جامعية وإرسال رسائل إباحية منه للفتيات.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور منيا القمح، يفيد بلاغا "جهاد م ا" 20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، تفيد قيام "أ م ج" 47 سنة تاجر ألبان باختراق حسابها الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأخذ صورها الشخصية، وإنشاء حسابات على الفيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، وتحرر المحضر رقم 7995 لسنة 2017 إدارى منيا القمح.

وتسبب ذلك فى دخول المجنى عليها فى حالة نفسية سيئة، فضلا عن رغبتها فى عدم الذهاب للجامعة من كثرة المضايقات التى تتعرض لها نتيجة اختراق حسابها وإرسال رسائل إباحية منه، وتقديمها عدد من المحاضر ضد المتهم.

وكانت نيابة منيا القمح بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية قد وجهت للمتهم بعد القبض عليه تهمة التحرش اللفظى، عن طريق اختراق الحساب الشخصى للمجنى عليها، وإرسال رسائل إباحية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.