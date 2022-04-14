ثماني حدائق جيولوجية جديدة تنضم إلى لائحة اليونسكو العالمية.. تعرف عليها

كتبت : هند المغربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انضمام ثماني حدائق جيولوجية جديدة إلى لائحة "حدائق جيولوجية عالمية لليونسكو".

جاء ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لليونسكو منح هذه التسمية للحدائق الجديدة ليصبح عدد مواقع الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية 177 موقعاً موزعاً في 46 بلدا.

وبحسب موقع اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية، تقع اثنتان من الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو التي حصلت على التسمية مؤخراً في أمريكا اللاتينية، وتقع الست الأخرى في أوروبا.

ولفت تقرير " اليونسكو " أنه حالت القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19" دون تقييم طلبات جديدة مقدمة هذا العام من آسيا وأفريقيا والمنطقة العربية، غير أن هناك عدة مشاريع جارية لإنشاء حدائق جيولوجية جديدة في هذه المناطق من العالم.

وأضاف التقرير " يشهد هذا العام انضمام بلدين جديدين إلى شبكة الحدائق الجيولوجية، وهما لكسمبرغ والسويد، وذلك بعد منح تسمية "حدائق جيولوجية عالميّة" لحدائق جيولوجية فيهما لأول مرة.

ووفقا لليونسكو، فإن الهدف من تسمية "الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو" في تقدير التراث الجيولوجي يكتسي أهمية دولية كبيرة.

وكانت الدول الأعضاء قد صدّقت بالإجماع على إنشاء هذه التسمية في عام 2015.

واكد بيان منظمة الأمم المتحدة التي تعنى بالتربية والعلم والثقافة إن مواقع تلك الشبكة "تكتنز تنوعاً جيولوجياً استثنائياً يعزّز التنوع البيولوجيّ والثقافيّ في مختلف المناطق."

كما أن "هذه الحدائق الجيولوجية تعود بالفائدة على المجتمعات المحليّة من خلال الموازنة بين صون تراثها الجيولوجي الفريد وبين التوعية العامة والتنمية المستدامة."

وأضاف التقرير " باتت الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية، بعد التسميات الثماني الجديدة، تغطي مساحة تقدّر بـ 370,662 كم² في جميع أنحاء العالم، أي ما يضاهي مساحة اليابان، كما يوضح بيان اليونسكو.

وجاءت قائمة االحدائق الجيولوجية العالمية الجديدة كالتالى :

حديقة سيريدو الجيولوجية العالمية لليونسكو، البرازيل

حديقة مسارات الأخاديد الجنوبية الجيولوجية العالمية لليونسكو، البرازيل

حديقة سالباوسيلكا الجيولوجية العالمية لليونسكو، فنلندا

حديقة ريس الجيولوجية العالمية لليونسكو، ألمانيا

حديقة كيفالونيا-إيثاكا الجيولوجية العالمية لليونسكو، اليونان

حديقة مولردال الجيولوجية العالمية لليونسكو، لكسمبرج

حديقة أرض بوزو الجيولوجية العالمية لليونسكو، رومانيا

حديقة بلاتوبيرينز الجيولوجية العالمية لليونسكو، السويد