تموين دمياط تحرر 42 محضرا تموينيا متنوعا.. اعرف التفاصيل

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاستغلال.

أسفرت الحملة عن ضبط محضرغش تجارى عرض للبيع زيت فرامل منتهى الصلاحيه، والتحفظ على 18علبة زيت، 2 محضر غش تجارى لعرض لحوم منتهية الصلاحية، والتحفظ على 55 كيلو لحوم منتهية الصلاحية.

وتحرير 3 محاضر مخبز انتاج خبز ناقص الوزن، 5 بيع بازيد من السعر المقرر زيت وسكر ودقيق والتحفظ على 100كيلو جرام سلع تموينية، وتم تحرير 2 محضرمناديب توزيع غاز بدون تصريح، 4عدم اعلان عن مخزن، 17عدم اعلان عن الأسعار، 8 مخالفة عدم حمل شهادة صحية وبلغ إجمالى المحاضر 42 محضرا.