اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 06:58 م
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"تعليم كفر الشيخ" تفتتح معرض أهلا بالعيد لتوفير ملابس للطلاب الأيتام والأولى بالرعاية

الخميس، 14 أبريل 2022 05:29 م
"تعليم كفر الشيخ" تفتتح معرض أهلا بالعيد لتوفير ملابس للطلاب الأيتام والأولى بالرعاية افتتاح معرض اهلا بالعيد بتعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ معارض"أهلاً بالعيد"، بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما شهد ختام مخرجات الأنشطة للتوجيهات الفنية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور هالة النواصرة، مدير الإدارة، وإيهاب الليبيشى، وكيل الإدارة، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومديري التعليم والمتابعة بالإدارة والموجهين الأوائل بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يضم الملابس والأحذية وغيرهما، لتوزيعهم على الطلاب الأيتام والمنتمين لأسر أكثر احتياجاً وأسرهم، وفق قاعدة بيانات دقيقة، تتواصل دائماً مع احتياجات الطلاب، مشيراً إلى أن مديرية التعليم لا تألو جهداً في دعم الطلاب الأكثر احتياجاً، والوقوف بجانب كل يتيم أو محتاج.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه افتتح عددا من المعارض بإدارات مختلفة، لتقديم احتياجات الطلاب المنتمين لأسر أولى بالرعاية، مؤكداً أن هذه المعارض تحرص على توفير حياة كريمة للطالب، دون المساس به، كما تحرص جميعها على مساعدة الطلاب بشكل لائق، يحفظ عليهم آدميتهم، ويصون لهم كرامتهم.

افتتاح معرض اهلا بالعيد بتعليم كفر الشيخ
افتتاح معرض أهلا بالعيد بتعليم كفر الشيخ
 
الحضور في افتتاح معرض اهلا بالعيد
الحضور في افتتاح معرض أهلا بالعيد
 
تنوع الملابس بالنعرضط
تنوع الملابس بالمعرض
 
عروض رياضية
عروض رياضية

 

معرض اهلا بعيد بمدرسة بكفر الشيخ
معرض أهلا بالعيد بمدرسة بكفر الشيخ

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