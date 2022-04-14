تعرف على المركز الثقافى بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المركز الثقافى الأرثوذكسى من أهم المؤسسات الثقافية فى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تأسيسه عام 2008 للحفاظ على التراث القبطى الثمين، مما له من دور حيوى فى تاريخ مصر ونشر التعاليم المسيحية على مستوى الأمم، وليحث الأجيال الجديدة على التمسك بهويتهم بوعى وإدراك، ويأتى ذلك لأن تعزيز التبادل العلمى والثقافى والتعاون الدولى بين الأفراد يهىء مناخ للطلاب والباحثين ويشجعهم على مد جسور التفاهم بين الكنيسة والأمة المصرية والمجتمع الدولى من حولها.

ويوفر المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى المؤازرة للفقراء، المرضى، المعاقين ومن لهم احتياجات مختلفة، وإيمانا بأهمية التعليم العملي الذي يعد عنصرا أساسياً للتقدم والازدهار فقد تم تجهيز مراكز تعليم وتدريب للشباب والطلبة، يشتمل المركز على قناة مي سات الفضائية MEsat (قناة مارمرقس الفضائية المصرية) التى تبث في مصر وعلى مستوى العالم، وأكاديمية سى أو سى سى COCC، أكاديمية ماب، مكتب إنتاج فني وإعلامي، ستوديو مي للصوت، برنامج أتحبنى، ومكتبة مارمرقس العامة كما يحتوى المركز ايضاً على قاعة مؤتمرات مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية والترجمة الفورية. كما يضم المركز المتحف البطريركى والبانوراما القبطية، مزار الشهداء المعاصرين.

أهداف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى

ويهدف المركز إلى الحفاظ على التراث القبطى الغنى بتاريخه وثقافته ونشره حتى يتمكن العلماء والباحثين من الاستفادة منه في مصر وجميع أنحاء العالم من خلال اتاحة مصادر الأبحاث أمام الباحثين في كل فروع المعرفة القبطية مثل الفن القبطي والعمارة واللغة والأدب والتاريخ الكنسي وأقوال الآباء والدراسات المسكونية.

وحث الأجيال الجديدة على غرز الشعور بالهوية والوعي المرتكز على المعتقدات والثقافة القبطية، وكشف قيمة الأديرة القديمة لتاريخ مصر والتقليد المسيحي في جميع أنحاء العالم، حيث أن الرهبنة المصرية هي أصل الرهبنة الغربية والشرقية، ودعم الحركة المسكونية بما يتفق مع عراقة تقاليد وثقافة التاريخ القبطى، "من قلب الكنيسة القبطية إلى قلب مصر” كجسر للتفاهم بين الكنيسة والمجتمع المصرى"، وتقديم الخدمات الإنسانية، والتعريف بأهمية تراث مصر القبطي عبر التاريخ.

ويعتبر المركز منارة شاملة ومهمة للباحثين والمهتمين فى كل فروع المعرفة العامة والثقافات، نواة لانفتاح الكنيسة على الحضارات وإتاحة مصادر الأبحاث أمام الباحثين في كل فروع المعرفة، كما يعمل على توضيح تاريخ الرهبنة المصرية ودورها في جميع أنحاء العالم، واكتشاف وتكوين وتنمية وبناء الكوادر البشرية، وتقديم مختلف الخدمات التعليمية بما يتناسب مع أهداف المركز.

رسالة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى

ويعمل المركز على تهيئة مناخ مناسب للتعليم وتعزيز العملية التعليمية، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث التاريخي الفريد، كما يحث الشباب على تنمية الشعور بالهوية المصرية، وإعلاء القيم الأخلاقية والمبادئ والمثل العليا اللازمة لاستقرار بلادنا ونموها، وإيجاد قناة تواصل شفافة بين الكنيسة والمجتمعات المحيطة بها.