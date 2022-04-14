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تعرف على أسعار الخضار اليوم الخميس.. الطماطم بـ10 جنيهات

الخميس، 14 أبريل 2022 07:00 ص
تعرف على أسعار الخضار اليوم الخميس.. الطماطم بـ10 جنيهات خضروات ـ ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم استقرار ولا تزال الطماطم تسجل مستويات مرتفعة بين 10 إلى 12 جنيه فى سوق الجملة وتصل المستهلك، والبطاطس 2.50 إلى 4.50 جنيه، فيما تراجع البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 2.25 جنيه بتراجع 50 قرشًا، والكوسة 4 إلى 5 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا بتراجع 3 جنيهات، بحسب شعبة الخضروات والفواكة.

ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها، والملوخية 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدى 4 لـ 5 جنيه، السبانخ 3 إلى 4 جنيهات، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي من 9 إلى 11 جنيهًا، والثوم من 4 إلى 5.5 جنيه ورق العنب من 40 إلى 60 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجلت تباين ملحوظ، وبلغ سعر الليمون 6 إلى 14 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، واليوسفى 4 إلى 7 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيهًا للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 2 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيهًا، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيهًا، والبلح السيوى 20 إلى 25 جنيهًا، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيهًا، بلح غزال 14 إلى 26 جنيهًا.


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فاكهة

اسعار الخضراوات

اسعار الفاكهة

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