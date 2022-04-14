تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.55% بختام الأسبوع بضغوط هبوط "هيرميس"

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، بضغوط هبوط سهم المجموعة المالية هيرميس عقب سحب بنك أبو ظبي الأول عرض الشراء، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 2703 نقطة.