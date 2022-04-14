تحليل دم يكشف سبب ارتفاع ضغط الدم لديك.. تعرف عليه

كتبت فاطمة خليل

الرينين هو بروتين (إنزيم) تفرزه خلايا الكلى الخاصة عند انخفاض مستوى الملح (الصوديوم) أو انخفاض حجم الدم، وهو اختبار يساعد في معرفة سبب ارتفاع ضغط الدم لديك، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار الرينين فى الدم، بحسب موقع جامعة "ماونت سيناي" الأمريكية.

لماذا يتم إجراء اختبار الرينين في الدم؟



إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يطلب طبيبك إجراء اختبار الرينين والألدوستيرون للمساعدة في تحديد سبب ارتفاع ضغط الدم لديك. يمكن أن تساعد نتائج الاختبار في توجيه طبيبك في اختيار العلاج الصحيح.

في أغلب الأحيان، يتم إجراء فحص دم الرينين في نفس وقت اختبار الدم للألدوستيرون لحساب نسبة الرينين إلى الألدوستيرون.

كيف تستعد لاختبار الرينين في الدم؟



قد تؤثر بعض الأدوية على نتائج هذا الاختبار، سيخبرك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناول أي أدوية وتشمل الأدوية التي يمكن أن تؤثر على قياسات الرينين ما يلي:

-حبوب منع الحمل.

-أدوية ضغط الدم.

-الأدوية التي تمدد الأوعية الدموية (موسعات الأوعية) وعادة ما تستخدم هذه في علاج ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

-حبوب الماء (مدرات البول).

- الحد من تناول الصوديوم قبل الاختبار.

-مستوى الرينين يمكن أن يتأثر بالحمل، وكذلك الوقت من اليوم ووضعية الجسم عند سحب الدم.

نتائج الاختبار



بالنسبة للنظام الغذائي العادي للصوديوم، تتراوح القيمة الطبيعية من 0.6 إلى 4.3 نانوجرام / مل / ساعة (0.6 إلى 4.3 ميكروجرام / لتر / ساعة). بالنسبة للنظام الغذائي منخفض الصوديوم ، تتراوح القيمة الطبيعية من 2.9 إلى 24 نانوجرام / مل / ساعة (2.9 إلى 24 ميكروجرام / لتر / ساعة).

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية



قد يكون ارتفاع مستوى الرينين ناتجًا عن:

الغدد الكظرية التي لا تنتج ما يكفي من الهرمونات (مرض أديسون أو قصور آخر في الغدة الكظرية)

نزيف

فشل القلب

ارتفاع ضغط الدم الناجم عن تضيق شرايين الكلى (ارتفاع ضغط الدم الوعائي الكلوي)

تندب الكبد وضعف وظائف الكبد (تليف الكبد)

فقدان سوائل الجسم (الجفاف)

نظام غذائي قليل الملح

تلف الكلى الذي يسبب المتلازمة الكلوية

أورام الكلى التي تفرز الرينين

ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والشديد (ارتفاع ضغط الدم الخبيث)

قد يكون انخفاض مستوى الرينين بسبب:



الغدد الكظرية التي تفرز الكثير من هرمون الألدوستيرون (فرط الألدوستيرونية)

ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح

نظام غذائي عالي الملح

العلاج بالهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)

العلاج بأدوية الستيرويد التي تجعل الجسم يحتفظ بالملح